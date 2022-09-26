Заставляя врага отступать: МО РФ рассказало о героизме российских бойцов в зоне СВО

© Минобороны России

Гвардии рядовой Алексей Газдович

Подразделение, в составе которого действовал гвардии рядовой Алексей Газдович, выполняло задачу по удерживанию занятых позиций. Украинские националисты, пытаясь прорвать оборону наших войск, предприняли атаку на район расположения российских подразделений.

В ходе боестолкновения Алексей, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил три единицы бронетехники противника, а плотным огнем крупнокалиберного пулемета отразил наступление пехоты боевиков, в результате чего националисты отступили.

Использовав временное затишье, подразделение, в составе которого действовал гвардии рядовой Алексей Газдович, произвело смену позиций и вывод личного состава и военной техники в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было.