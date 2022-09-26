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Заставляя врага отступать: МО РФ рассказало о героизме российских бойцов в зоне СВО

00:00 26.09.2022
Высокий уровень подготовки и воинское мастерство позволяют не допустить прорыва противника, обеспечить выполнение поставленных задач и сохранять жизни друг друга.
Заставляя врага отступать: МО РФ рассказало о героизме российских бойцов в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие продолжают демонстрировать высокий профессионализм и военную выучку, защищая республики Донбасса и освобожденные территории от атак украинских националистов и их приспешников.

© Минобороны России

Гвардии рядовой Алексей Газдович

Подразделение, в составе которого действовал гвардии рядовой Алексей Газдович, выполняло задачу по удерживанию занятых позиций. Украинские националисты, пытаясь прорвать оборону наших войск, предприняли атаку на район расположения российских подразделений.

В ходе боестолкновения Алексей, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил три единицы бронетехники противника, а плотным огнем крупнокалиберного пулемета отразил наступление пехоты боевиков, в результате чего националисты отступили.

Использовав временное затишье, подразделение, в составе которого действовал гвардии рядовой Алексей Газдович, произвело смену позиций и вывод личного состава и военной техники в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было.

© Минобороны России

Майор Александр Пудков

Группа под командованием майора Пудкова выполняла задачу по обороне позиций командного пункта. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить стратегический объект и атаковали позиции российских военнослужащих.

При ведении оборонительных действий группа под командованием майора Александра Пудкова, занимая стратегически выгодную позицию, отразила две атаки значительно превосходящего числом противника.

Прицельным огнем было уничтожено два вражеских танка, три БМП и до 20 националистов, что нанесло наступающим боевикам существенный урон и не позволило захватить командный пункт.

Мужественные и героические действия майора Александра Пудкова в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи по удержанию оборонительных позиций.

© Минобороны России

Гвардии сержант Александр Виноградов

Гвардии сержант Александр Виноградов действовал в составе группы, перед которой стояла задача по обороне позиций российских войск. Националисты, пытаясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимали попытки прорывать оборонительные рубежи.

Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, гвардии сержант Виноградов, отражая атаки радикалов, огнем из гранатомета уничтожал прорывающихся боевиков.

В ходе боестолкновения один из российских военнослужащих получил ранение. Рискуя собственной жизнью, Александр лично вытащил тяжело раненого сослуживца с поле боя в безопасное место, самостоятельно оказал первую медицинскую помощь, чем спас ему жизнь.

В течение дня группа, в составе которой действовал гвардии сержант Виноградов, отразила несколько атак врага, нанеся значительный урон живой силе и вооружению националистов. Противник вынужден был отступить.

Используя временное затишье, подразделение гвардии сержанта Александра Виноградова сменило позиции, убыв в безопасный район, что позволило избежать жертв среди наших военнослужащих.

© Минобороны России

Гвардии сержант Алексей Богатырев

Украинские националисты предприняли попытку прорыва укрепрайона российских Вооруженных Сил. В результате позиции наших десантных подразделений подверглись интенсивному обстрелу.

Грамотно выстроив оборону, российские десантники приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя мужество и героизм, отделение под руководством гвардии сержанта Богатырева под непрекращающимся огневым воздействием националистов стремительно выдвинулось в направлении противника, чтобы вызвать огонь на себя и тем самым дать возможность своим войскам вынести раненых с поля боя.

Прикрывая действия своих войск, Алексей вместе с подчиненными уничтожил 12 националистов, а также вывел из строя бронетранспортер боевиков. Воспользовавшись временным затишьем, гвардии сержант Алексей Богатырев оперативно произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.

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