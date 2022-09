В стране и мире NYT: в ВСУ заявили об огромных потерях на южном направлении Сергей Лебедев Происходящее якобы связано с ошибками командования, а также нехваткой боеприпасов. © Фото: The Presidential Office of Ukraine, Global Look Press Читайте нас на: Украинская армия несет огромные потери на южном направлении. Об этом сообщают солдаты и офицеры ВСУ. Происходящее якобы связано с ошибками командования, а также нехваткой боеприпасов и частым отсутствием артподготовки перед проведением операций. «Солдаты и командиры, опрошенные на прошлой неделе, назвали потери на поле боя значительными и масштабными», - говорится в материале The New York Times. Напомним, недавно министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу озвучил цифры потерь в результате специальной операции. По данным военного ведомства, киевский режим утратил половину своей армии. Не в строю ВСУ уже более 100 тысяч человек. Из них более 60 тысяч погибли. Уничтожены более двух тысяч наемников. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика