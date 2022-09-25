В ДНР двое членов избирательной комиссии получили ранения под обстрелами ВСУ

Один из инцидентов произошел в Горловке.

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В Донецкой Народной Республике при обстрелах с украинской стороны получили ранения двое членов выездной избирательной комиссии, которые работают на референдуме по вхождению в состав России. Об этом в воскресенье сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы за сегодня уже зафиксировали два случая, когда члены избирательной комиссии получают ранения, один в Горловке, и по второму сейчас информация только пришла, сейчас выясняем», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, сегодня стало известно, что украинские спецслужбы пытались сорвать референдум в Бердянске. Сотрудники СБУ привели в центре города в действие взрывное устройство.

В результате никто не пострадал. В местной администрации пояснили, что такими действиями Украина пытается запугать жителей Запорожской области и сорвать референдум.

Ранее министерство госбезопасности ДНР вскрыло в регионе агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты в период проведения референдума.