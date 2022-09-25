Никаких шансов для ВСУ: что ждет Киев с появлением у РФ глубоко эшелонированной обороны на освобожденных территориях

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Кирилл Нортон, РИА Новости

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на этой неделе озвучил цифры потерь в результате специальной операции. По данным военного ведомства, украинская армия потеряла половину своей армии - уже более 100 тысяч человек. Из них более 60 тысяч погибли. Уничтожены более двух тысяч наемников.

Нельзя не сказать и о наших потерях. Они, по словам Сергея Шойгу, составляют погибшими 5937 человек. Не смотря на колоссальную поддержку со стороны Запада, потери ВСУ и российской армии несопоставимы.

Министр обороны особо остановился на героизме наших солдат, а также на мужестве военных медиков. Более 90% раненых вернулись в строй.

Что относительно оперативной обстановки, то с появлением у российских передовых штурмовых частей глубоко эшелонированной обороны на освобожденных территориях, какие-либо шансы на успех у ВСУ окончательно исчезнут, отметил корреспондент телеканала «Звезда» Владислав Кустов.

И если сейчас численное соотношение личного состава складывается не в нашу пользу, то очень скоро ситуация кардинально изменится. В атаку вновь пойдут лучшие и искушенные в боях штурмовые части союзных сил.

О том, как обстоят дела в центральном секторе спецоперации - смотрите в сюжете Владислава Кустова для программы «Главное с Ольгой Беловой»