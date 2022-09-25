Сильный пожар произошел в здании крупного рынка на юге Парижа

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных службы.

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Сегодня днем в южном пригороде Парижа произошел пожар в здании крупного международного продовольственного рынка. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных службы.

Пожарные пытаются ликвидировать огонь. Клубы дыма видны за несколько километров от места возгорания. О пострадавших в данный момент не сообщается.

Напомним, недавно произошел крупный пожар на лакокрасочном предприятии. Уточнялось, что строение расположено рядом со зданием Ижевского политехнического колледжа.

К моменту прибытия к месту происшествия первых пожарных подразделений горела кровля производственного корпуса. Позже стало известно, что площадь возгорания была более пяти тысяч квадратных метров.