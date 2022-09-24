В Венгрии заявили, что кризис на Украине не будет разрешен без договоренностей РФ и США

Также Петер Сиярто прокомментировал возможность отправки сил НАТО на украинскую территорию, которая уже много месяцев муссируется в СМИ.

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Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что кризис на Украине не удастся урегулировать без достижения договоренности между РФ и США. Вне зависимости от того, устраивает или нет такой исход другие страны.

«Я считаю - хотя, возможно, я ошибаюсь, и это непопулярная позиция - но я считаю, что без договоренности между Россией и США, без обсуждений эту ситуацию не удастся разрешить», - отметил Сиярто, передает РИА Новости.

Он также прокомментировал возможность отправки сил НАТО на Украину, которая уже много месяцев муссируется в СМИ. По его словам, до сих пор соглашения между странами альянса позволяли избежать размещения союзных сил на Украине.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии попросили официальный Брюссель снять санкции с некоторых представителей российского бизнеса. Напомним, Запад регулярно обновляет санкционный список, включая в него российских предпринимателей, журналистов и общественников. Причиной обострения санкционного противостояния стала специальная военная операция по защите мирного Донбасса, которую проводит Россия.