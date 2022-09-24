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Командир дивизиона С-300 рассказал об уничтоженных целях ВСУ

06:00 24.09.2022
Зенитный ракетный дивизион несет круглосуточное боевое дежурство по прикрытию российской группировки войск и населенных пунктов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Бойцы зенитного ракетного дивизиона С-300 Центрального военного округа (ЦВО) в ходе спецоперации уничтожили более 200 воздушных целей противника. Об этом рассказал командир дивизиона Дмитрий.

Среди трофеев бойцов ВС РФ украинские беспилотники, типа Ту-114 «Стриж», самолеты ВСУ и ракеты. Дмитрий отметил, что комплекс находится на круглосуточном боевом дежурстве, а сами бойцы готовы в любую секунду обнаружить и уничтожить цель.

«За время несения боевого дежурства дивизионом были уничтожены более 200 средств воздушного нападения противника различных типов, таких как беспилотные летательные аппараты, боевые самолеты, ракеты. Личный состав дивизиона справляется с поставленными боевыми задачами на "отлично"», - заявил Дмитрий.

В настоящее время зенитный ракетный дивизион Дмитрия продолжает боевое дежурство по прикрытию российской группировки войск и населенных пунктов от средств воздушного нападения ВСУ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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