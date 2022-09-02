В ЦБ заявили, что валютные вклады фактически стали рублевыми

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Вклады в валюте, сделанные россиянами, к сегодняшнему дню по факту стали рублевыми. Такое заключение озвучил первый зампред Центрального банка Дмитрий Тулин.

Причиной таких перемен, по его словам, стали трудности с осуществлением операций в иностранной валюте. В связи с этим депозиты преобразовались и теперь их можно расценивать лишь как привязанные к курсу.

«Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов», - цитирует эксперта РБК.

При этом, как отметил Тулин, в случае выбора валютного счета интересы гражданина РФ будут защищаться точно так же, как при счете рублевом. Российские банки без затруднений могут исполнять обязательства перед вкладчиками с использованием российских денежных знаков, однако невозможность нормально проводить операции в валюте делает подобные депозиты все менее привлекательными для населения.