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В ЦБ заявили, что валютные вклады фактически стали рублевыми

Алиса Краузе
04:42 02.09.2022
В Банке России сообщили об изменении природы валютных вкладов.
В ЦБ заявили, что валютные вклады фактически стали рублевыми
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Вклады в валюте, сделанные россиянами, к сегодняшнему дню по факту стали рублевыми. Такое заключение озвучил первый зампред Центрального банка Дмитрий Тулин.

Причиной таких перемен, по его словам, стали трудности с осуществлением операций в иностранной валюте. В связи с этим депозиты преобразовались и теперь их можно расценивать лишь как привязанные к курсу.

«Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов», - цитирует эксперта РБК.

При этом, как отметил Тулин, в случае выбора валютного счета интересы гражданина РФ будут защищаться точно так же, как при счете рублевом. Российские банки без затруднений могут исполнять обязательства перед вкладчиками с использованием российских денежных знаков, однако невозможность нормально проводить операции в валюте делает подобные депозиты все менее привлекательными для населения.

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