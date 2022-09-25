Спасение товарищей и уничтожение минометного расчета: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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При поддержке артиллерии, авиации и тяжелой техники националисты предприняли попытку наступления на участок обороны взвода, в состав которого входил старший сержант Александр Халтурин. В ходе боя, старший сержант выстрелом из ручного противотанкового гранатомета поразил грузовой автомобиль украинских боевиков, а огнем из пулемета ПКП уничтожил до шести вооруженных радикалов. Грамотные действия старшего сержанта Александра Халтурина, а также умелое руководство подчиненными позволило не допустить прорыва националистов на данном участке.

Рядовой Антон Коваленко - водитель

Водитель стрелкового взвода воздушно-десантного подразделения с начала специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик действовал на линии соприкосновения с силами националистов, обеспечивая доставку материального имущества и личного состава в расположение российских войск.