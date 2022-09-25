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Спасение товарищей и уничтожение минометного расчета: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

00:00 25.09.2022
В ходе реализации поставленных целей и задач специальной военной операции на Украине, российские военнослужащие проявляют личное мужество и героизм.
Спасение товарищей и уничтожение минометного расчета: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Старший прапорщик Вячеслав Юсупов - техник аппаратной взвода связи

С начала специальной военной операции старший прапорщик Вячеслав Юсупов обеспечивал связью подразделения группировки российских войск. В результате обстрела украинских националистов, осколками тактической ракеты «Точка-У» была повреждена станция спутниковой связи.

© Минобороны России

Под плотным огнем противника Вячеслав Юсупов эвакуировал личный состав в безопасное место, где бойцам была оказана первая медицинская помощь, а сам восстановил поврежденный осколками блок приемо-передающего устройства станции спутниковой связи. Самоотверженные действия Вячеслава Юсупова и его высокий профессионализм позволили в кратчайшие сроки восстановить основные средства связи группировки и спасти жизни раненным товарищам.

Старший сержант Александр Халтурин

Отделение старшего сержанта Александра Халтурина, действуя в составе тактического воздушного десанта, обороняло стратегически важный объект.

© Минобороны России

При поддержке артиллерии, авиации и тяжелой техники националисты предприняли попытку наступления на участок обороны взвода, в состав которого входил старший сержант Александр Халтурин. В ходе боя, старший сержант выстрелом из ручного противотанкового гранатомета поразил грузовой автомобиль украинских боевиков, а огнем из пулемета ПКП уничтожил до шести вооруженных радикалов. Грамотные действия старшего сержанта Александра Халтурина, а также умелое руководство подчиненными позволило не допустить прорыва националистов на данном участке.

Рядовой Антон Коваленко - водитель

Водитель стрелкового взвода воздушно-десантного подразделения с начала специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик действовал на линии соприкосновения с силами националистов, обеспечивая доставку материального имущества и личного состава в расположение российских войск.

© Минобороны России

Украинские националисты, пытаясь прорвать оборону наших войск, предприняли очередную. В ходе боестолкновения несколько российских военнослужащих получили ранения. Несмотря на полученные повреждения автомобиля, рядовой Антон Коваленко перенес и погрузил раненых сослуживцев в автомобиль, после чего вывез их из-под обстрела, доставив в медицинский отряд специального назначения.

Благодаря умелым действиям, смелости и решительности рядового Антона Коваленко автомобиль своевременно добрался до лазарета, а жизни семи раненых военнослужащих были спасены.

Рядовой Андрей Лактионов – механик-водитель

Рядовой Андрей Лактионов в составе экипажа боевой машины десанта выполнял задачу по разведке местности вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов.

© Минобороны России

Продвигаясь по населенному пункту, Андрей обнаружил замаскированный минометный расчет противника, который готовился атаковать позиции наших подразделений. Рядовой Лактионов на боевой машине десанта занял выгодную позицию, а после прицельным огнем из пушки уничтожил расчет. Своими смелыми и решительными действиями, рядовой сорвал попытку боевиков нанести удар по нашим позициям.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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