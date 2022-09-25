Спасение товарищей и уничтожение минометного расчета: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
В ходе реализации поставленных целей и задач специальной военной операции на Украине, российские военнослужащие проявляют личное мужество и героизм.
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Старший прапорщик Вячеслав Юсупов - техник аппаратной взвода связи
С начала специальной военной операции старший прапорщик Вячеслав Юсупов обеспечивал связью подразделения группировки российских войск. В результате обстрела украинских националистов, осколками тактической ракеты «Точка-У» была повреждена станция спутниковой связи.