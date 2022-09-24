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В музее-усадьбе Щербова в Гатчине нашли тайник с револьвером и переписками художника

Роман Закурдаев
Максим Крюков
19:05 24.09.2022
В будущем все находки станут экспонатами отдельной выставки. Реставрацию музея-усадьбы планируют закончить в следующем году.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Даже в строительных лесах историко-мемориальный музей-усадьба художника Павла Щербова в Гатчине не теряет своей сдержанной романтики северного модерна. А теперь вокруг столетнего дома еще и витает флер таинственности.

«Это коробочка от патронов "Тьюу-Тьюу", что по-французски значит "убить-убить". Все патроны боевые, поэтому они были переданы полиции», - рассказала одна Александра Журавлева.

На экспертизу полицейские забрали и американский револьвер системы Смита-Вессона. Формально же - это огнестрельное оружие. Но в таком состоянии, скорее, уже будущий музейный экспонат. Как и исторические документы. В обнаруженном тайнике, например, хранилось платежное поручение, датированное серединой XIX века.

«Крепостное право к тому времени не отменили, поэтому тут речь может идти и о конкретных людях», - добавила Журавлева.

С первых строк этих пожелтевших писем специалистам стало ясно, что это архив известного русского художника-карикатуриста Павла Щербова. Сын петербургского чиновника, выходец из дворянской семьи поселился в Гатчине в начале XX века.

В этом доме часто бывали хорошие знакомые Щербова - писатели Александр Куприн и Максим Горький, оперный певец Федор Шаляпин. После смерти Щербова дом отдали под коммунальную квартиру - здесь жили 12 семей и все это время, несмотря на периодические ремонты кровли, тайники так и не были найдены. Получаются, помогла реставрация.

Последние тридцать лет в стенах этой усадьбы располагается историко-мемориальный музей. Когда сюда зашли реставраторы, и начались восстановительные работы.

Никто даже и не предполагал, что более ста лет, заметая от новой советской власти следы своего дворянского происхождения, Павел Щербов оставит потомкам такое наследие.

Не оставляет чувство дежавю. Ровно три года назад на этой кровле съемочная группа «Звезды» снимала репортаж о том, что был найден тайник. Прошло время - вот очередная находка.

Как и три года назад, сейчас на тайник наткнулись совершенно случайно. Если первый схрон, что называется, был на черный день - Щербов спрятал на крыше облигации, бумаги о своем дворянстве, завещание отца и свой загранпаспорт, то в тайнике, который обнаружили сейчас, документы уже более личного характера. Чего только стоит переписка Щербова с писателем Куприным. Некоторые письма в духе сегодняшних сообщений в мессенджерах. Вот, например, пишет Куприн: «Сердце! Зайдете, размутим полбутылочки Шабли?». Шаляпин к Щербову вообще обращался в одной телеграмме: «ну как ты борода?».

В будущем все находки станут экспонатами отдельной выставки. Реставрацию музея-усадьбы планируют закончить в следующем году. Основные работы внутри самой усадьбы и на кровле близки к завершению. И теперь с особым интересом и надеждой тут смотрят в сторону пока еще нетронутого старинного флигеля.

В октябре 2019 года реставраторы обнаружили клад с вековой историей в Ленинградской области. Во время обследования чердака музея-усадьбы Павла Щербова в Гатчине рабочие нашли тайник с личными вещами и документами известного художника-карикатуриста. В специальной полости бетонного блока находились его наброски, фамильные печати и полный пакет личных документов.

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