Байден пригрозил России санкциями за проведение референдумов в ЛДНР, Херсоне и Запорожье

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Соединенные Штаты Америки никогда не признают итоги голосования о вхождении Народных республик Донбасса, а также Запорожья и Херсона в состав Российской Федерации. С таким заявлением выступил глава Белого дома Джо Байден.

«Соединенные Штаты никогда не признают украинские территории чем-либо, кроме как частью Украины», - говорится в его заявлении.

Кроме этого, 46-й президент США пообещал продолжить работу над дополнительными антироссийскими санкциям. Вместе с тем, Байден гарантировал Киеву новую военную помощь. Накануне в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о присоединении к России.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что новые санкции ЕС коснутся «всех причастных» к организации всенародного голосования в освобожденных регионах Украины. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Боррелю, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей.