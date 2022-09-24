«Дома нет, многие погибли»: пришедшая на референдум женщина рассказала о тяжелых днях в Мариуполе

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пришедшая на референдум жительница Мариуполя Наталья Пономаренко поблагодарила Россию за их проведение. О том, что ей пришлось пережить в зоне боевых действий, женщина рассказала «Звезде».

В Москве Пономаренко находится с мая, ей удалось выехать при помощи волонтеров.

«Дома нету и не только моего... Мои соседи помогли мне выйти, потому что я ходить даже не могла, с этих подвалов и завода Ильича... Погибли многие, похоронили, и подруга там умерла, соседку прямо возле дома хоронили. Тяжело», - рассказала она со слезами на глазах.

На вопрос, какие эмоции женщина испытывает, придя на референдум, она смогла ответить только: «Спасибо».

Ранее о своих ожиданиях от референдума рассказали другие жители Мариуполя. По их словам, этого они ждали еще с 2014 года.