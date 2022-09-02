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Полный обзор: войска связи покажут каждый метр полигонов во время учений «Восток-2022»

Максим Петренко
Алиса Краузе
05:03 02.09.2022
«Звезда» узнала, как будет организовываться трансляция происходящего на девяти полигонах во время учений «Восток-2022».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Главный пункт управления руководства. Здесь идут последние приготовления, тестируются системы связи. Именно на этом месте будет находиться в основной день розыгрыша маневров Верховный главнокомандующий.

Хотя полигон практически как на ладони, размеры Сергеевского (18 на 23 километра) настолько обширны, что для удобства командования все происходящее будет транслироваться на экраны. За их работу на пункте управления отвечают войска связи. На площадках учений установлены дистанционно управляемые камеры с 32-кратным увеличением.

Учения «Восток-2022» проходят на девяти полигонах, а также в акваториях Охотского и Японского морей. Операторы по команде выводят изображение с любой точки практических действий.

«На данных рабочих местах собирается и обобщается вся информация и изображения со всех камер, которые находятся на этом полигоне, а также на удаленных полигонах. Буквально одним движением мышки мы можем показать изображение с камер на аэродроме во Владивостоке, на котором базируются Миг-31», - указал начальник аппаратной 24 отдельной бригады связи Верховного главного командования Павел Чикушкин.

Серверное оборудование позволяет еще и архивировать записи прошедших тренировок. Их запрашивает командование для анализа действий личного состава. Войска связи называют нервной системой армии, важность которой трудно переоценить.

Здание управления на Сергеевском возвели в кратчайшие сроки, буквально за месяц. Отличительная особенность этого пункта - витражное остекление. Это сердце узла связи - то место, где оборудованы абонентские места, обеспечивающие командование военным интернетом, защищенной телефонной, космической и видеоконференцсвязью.

Современные узлы связи позволяют даже небольшим числом личного состава справляться с бесперебойным функционированием 120 систем автоматизированного управления. Эти вышки образуют мощные цифровые потоки, позволяющие передавать видео в высоком качестве.

«Можно сравнить с системой водоснабжения. Принимаем большой поток, делим его и в дальнейшем перераспределяем по потребителям», - объяснил главный инженер 3 управления главного управления связи вооруженный сил РФ Виталий Барлодян.

В штабе руководства учениями «Восток» представители всех главков центральных органов военного управления. Задача связистов: сделать так, чтобы офицеры не почувствовали разницы между полевыми условиями и стационарными раб очими местами.

На полигоне в Приморье развернулась и Фельдъегерско-почтовая связь. Организованы специальные авиарейсы по доставке журналов и служебных изданий из Москвы.

«Доставка газет не самая основная наша задача. Одна из основных наших задач - доставка почтовой корреспонденции, солдатских писем. Как в старину, организуем канал связи между каждым военнослужащим и его родными», - отметил начальник станции Фельдъегерско-почтовой связи Юрий Шашенко.

У военных связистов, которые прибыли на полигон еще в начале августа, сейчас наступила наиболее интенсивная работа. Ведь, как признаются сами специалисты, связь, как воздух: когда она есть, ее не замечают, а когда ее нет - наоборот.

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