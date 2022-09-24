Армия Подавление огневых точек противника: в Минобороны рассказали о героических действиях ВС РФ на Украине Российские военнослужащие с честью выполняют свой долг и проявляют в зоне проведения специальной операции на Украине мужество и героизм. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Сержант Владимир Костин - мастер эвакуационного отделения ремонтного взвода В ходе проведения специальной военной операции сержант Владимир Костин выполнял задачи по эвакуации, восстановлению и ремонту боевой техники. За время участия в операции, благодаря отточенным навыкам, отделение сержанта Костина оперативно восстановило и вернуло в строй более 30 единиц специальной военной техники. © Минобороны России При организации форсирования водной преграды, сержант Владимир Костин под непрекращающимся артиллерийским обстрелом, произвел демонтаж и замену поврежденного узла наведенного тяжелого механизированного моста, что позволило успешно форсировать мотострелковым подразделениям водную преграду. Благодаря самоотверженным действиям Владимира Костина удалось предотвратить потери от артиллерийского огня, а подразделения своевременно передислоцировались на заранее подготовленные оборонительные позиции. Рядовой Андрей Никифоров - артиллерист Расчет рядового Никифорова выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке подразделений, в ходе отражения атаки превосходящих сил противника. Метким огнем из ствольной артиллерии, рядовой Никифоров нанес значительные потери наступающим силам националистов. © Минобороны России Было подавлено четыре огневых точки противника и уничтожено 15 националистов. Наступление противника было сорвано. После перегруппировки основных сил, артиллерийское подразделение рядового Никифорова отошло на заранее подготовленные огневые позиции, где продолжило выполнять огневые задачи. Уверенные и профессиональные действия рядового позволили не только отбить атаку врага, отбросив его на исходные рубежи, но и сохранить жизнь и здоровье бойцов обороняющихся подразделений. Сержант Владимир Мальчиков - Артиллерист Сержант Владимир Мальчиков, действуя в составе расчета орудия, выполнял задачи по артиллерийской поддержке обороняющихся российских подразделений. В течение нескольких суток, под непрерывным артиллерийским огнем националистов, сержант Владимир Мальчиков обеспечивал артиллерийскую поддержу обороняющихся войск. © Минобороны России Расчет сержанта уничтожил девять единиц техники противника. Нанесенные удары позволили обороняющимся союзным войскам разгромить подразделения наступающего противника. Благодаря мастерству и выучке сержанта Мальчикова, российским военнослужащим удалось отбросить противника от оборонительных рубежей и избежать потерь среди личного состава. Воспользовавшись прекращением огня, союзные силы переместились на заранее подготовленные позиции, где продолжили выполнение специальных задач. Сержант Дмитрий Топчиев - Старший стрелок Подразделение сержанта Топчиева выполняло задачи по оборудованию и подготовке оборонительных рубежей в заданном районе. После получения срочного указания, сержант Дмитрий Топчиев оставил часть отделения продолжать работу по оборудованию позиций, а сам с небольшой группой подчиненных начал минирование на переднем крае оборонительных позиций. © Минобороны России Находясь под массированным артиллерийским обстрелом противника, который вел артподготовку перед наступлением, сержант продолжил минировать подступы к позициям десантно-штурмовой роты. Сразу после артиллерийской подготовки противник перешел в наступление. На подходе к позициям танки и боевые машины националистов подорвались на установленном сержантом Топчиевым минном заграждении. Утратив боевую технику противник отступил. Отбив атаку националистов, подразделение сержанта Топчиева переместилось на подготовленные оборонительные позиции, где продолжило выполнять боевые задачи. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика