Подавление огневых точек противника: в Минобороны рассказали о героических действиях ВС РФ на Украине
Российские военнослужащие с честью выполняют свой долг и проявляют в зоне проведения специальной операции на Украине мужество и героизм.
© Фото: Минобороны России
Сержант Владимир Костин - мастер эвакуационного отделения ремонтного взвода
В ходе проведения специальной военной операции сержант Владимир Костин выполнял задачи по эвакуации, восстановлению и ремонту боевой техники. За время участия в операции, благодаря отточенным навыкам, отделение сержанта Костина оперативно восстановило и вернуло в строй более 30 единиц специальной военной техники.