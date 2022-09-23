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Сила «Тигра»: как в зоне спецоперации сражаются добровольцы из Приморья

Виталий Никулин
07:23 23.09.2022
Приморский добровольческий батальон работает плечом к плечу с морпехами Тихоокеанского флота.
Сила «Тигра»: как в зоне спецоперации сражаются добровольцы из Приморья
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота с честью сражаются в зоне проведения спецоперации с первого дня. Однако черные береты не единственные дальневосточники на передовой - бок о бок с ними бьются бойцы добровольческого батальона «Тигр», которое ни в чем не уступают морпехам.

Бойцы добровольческого батальона «Тигр» на переднем крае. Противник не жалеет боеприпасов. Пытается выбить приморцев с занятых позиций. Добровольцы стоят до конца - не уступают ни метра.

У многих имеется боевой опыт, у большинства за плечами - служба в российской или советской армии. Многие отправились на Донбасс поддержать своих сыновей. Батальон «Тигр» действует в качестве усиления, совместно с морской пехотой Тихоокеанского флота.

«Так получилось, что у меня сын пошел по моим стопам. Суворовское училище, точка в точку. Рязанское десантное училище и потом распределился в десантно-штурмовой батальон морской пехоты. Батальон, в котором когда-то служил я. Здесь с первого дня - командир десантно-штурмовой роты. Сейчас воюем вместе, плечом к плечу. Он с правого фланга от меня», - говорит командир отряда «Тигр» с позывным «Кубинец».

Приморский добровольческий батальон работает плечом к плечу с морпехами Тихоокеанского флота в эпицентре боевых действий. Свою эффективность подразделение подтвердило в боях с Вооруженными силами Украины и иностранными наемниками.

Прямо во время работы съемочной группы по координатам добровольцев на огневые точки противника отправляются несколько «пакетов» РСЗО «Град». Следом выходят «Грачи» - штурмовая авиация. На поддержку «Тиграм» и черным беретам подходит самоходная ствольная артиллерия Восточного военного округа - 152-ммилиметровые «Гиацинты». Противник подавлен. «Тигры» идут на штурм.

Доказать свою боеготовность бойцам довелось совсем недавно, когда добровольцам пришлось выручать молодых. Под огнем наемников оказался взвод разведки.

«У нас была ситуация, когда прямо жестко подразделения наемников поджали разведвзвод. Они в эфир вышли, запросили помощи. У нас все быстро на бронегруппе выдвинулись, сменили их, вытащили», - рассказывает «Кубинец».

По словам добровольца с позывным «Бешеный», прямое боестолкновение произошло на расстоянии 50 метров. Силы были неравны: со стороны отряда - 12 человек, наемников - около 60.

«Позицию мы не сдали, враг ушел. На этом все закончилось. Теперь они точно знают, кто такой "Тигр" с Владивостока», - отмечает он.

Формировать подразделения приморского «Тигра» начали только с середины лета. Пока на линию фронта переброшено всего несколько сотен человек.

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