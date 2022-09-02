Россиянам рассказали, как подтвердить стаж работы без трудовой книжки

Подтвердить наличие стажа работы возможно не только с помощью записи в трудовой книжке.

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Рабочий стаж можно подтвердить и при отсутствии соответствующей записи в трудовой книжке. О том, какими способами это достигается, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По словам эксперта, доказать, что человек действительно занимал определенную должность в компании, могут оформленные письменно трудовые договоры, зарплатные ведомости, лицевые счета, выписки из приказов и иные записи из архива или с рабочего места.

Кроме того, если добыть подобные документы не представляется возможным, достаточно слов коллег. Как указала Лебединская в интервью агентству «Прайм», достоверными будут считаться показания минимум двух свидетелей, с которыми гражданин работал вместе в конкретный период.