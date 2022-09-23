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Панков наградил игроков клуба ЦСКА по пляжному футболу ведомственными наградами

04:25 23.09.2022
Медалью «За укрепление боевого содружества» были награждены учредитель клуба и его главный тренер, участники команды получили почетные грамоты.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Заместитель Министра обороны Николай Панков вручил ведомственные награды игрокам мужского клуба ЦСКА по пляжному футболу. Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Вы достойно приумножаете спортивную славу Центрального спортивного клуба Армии, нашей страны и мирового пляжного футбола. Важно отметить, как стремительно растет армия ваших болельщиков. Игры в пляжный футбол - захватывающее зрелище. Такая страстная и высокодинамичная игра. Спасибо за ваше мастерство, за вашу стопроцентную отдачу игре. Так держать. Глубоко убежден, вас ждут яркие победы», - сказал Николай Александрович Панков.

Все присутствующие на мероприятии увидели динамичный ролик о подготовке и участии команды ЦСКА по пляжному футболу в чемпионате России 2022 года.

«Благодарю Министерство обороны РФ за оказанную честь проведения этого мероприятия здесь. Спортсмены пляжного клуба ЦСКА всегда чувствуют свою причастность к великому клубу и ощущают себя частью большой спортивной семьи ЦСКА. Мы признательны, что нам предоставлена такая великая возможность защищать цвета ЦСКА. Мы осознаем возложенную на нас ответственность. В этом сезоне проделана большая работа. В следующем сезоне будем бороться за золотые медали», - отметил в своей речи президент клуба пляжного футбола ЦСКА Денис Верховский.

В рамках мероприятия состоялось награждение ведомственными наградами. Приказами Министра обороны Российской Федерации медалью «За укрепление боевого содружества» были награждены учредитель клуба пляжного футбола ЦСКА Алексей Французов и главный тренер команды Алексей Родин. Грамота статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации была вручена президенту Клуба Денису Верховскому, тренеру по физической подготовке Сергею Белоусову, а также игрокам команды Виктору и Николаю Крышановым, Владиславу Маруеву, Михаилу Семенову, Сергею Степлиани, Роману Фомину, Али Харфушу.

Команда по пляжному футболу создана в 2006 году на базе военнослужащих выпускников Военного университета Минобороны России. С момента получения в 2010 году почетного права именоваться ЦСКА, клуб входит в элиту отечественного пляжного футбола (восьмерку) и является постоянным участником главных российских соревнований - чемпионата и Кубка России.

Игроки ЦСКА на регулярной основе защищают цвета сборной России. В настоящее время три спортсмена являются игроками национальной команды, которая является трехкратным чемпионом мира (2011, 2013 и 2021 годов), двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2015 и 2019 годов), победителем первых Европейских Олимпийских игр 2015 года, серебряным призером первых Всемирных пляжных игр 2019 года. Немалую роль в достижении этих побед сыграли игроки, в разное время находившиеся в пляжном ЦСКА.

По итогам чемпионата России 2022 года клуб пляжного футбола ЦСКА стал бронзовым призером, победив в драматичном матче за 3-е место московский «Спартак». Обладая скромным, по меркам чемпионата России, бюджетом, ЦСКА регулярно борется за призовые места.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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