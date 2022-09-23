В возрасте 89 лет умер режиссер Владимир Краснопольский

Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

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На 90-м году жизни скончался кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Владимир Краснопольский. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, (...) режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского», - следует из сообщения, опубликованного на сайте союза.

Краснопольский создал множество фильмов и телевизионных сериалов. Среди его работ такие картины, как «Ермак», «Ночные забавы», «Неподсуден», «Воровка», «Отец и сын», «Стюардесса», «Экспроприатор», «Выйти замуж за Пушкина» и многие другие.

Владимир Краснопольский является лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, а также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» и Почета.

Ранее на 91 году жизни умер народный артист РСФСР, режиссер Игорь Масленников. Он является создателем серии фильмов про Шерлока Холмса, а также трилогии «Зимняя вишня» и картины «Пиковая дама».