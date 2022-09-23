Транспортная артерия: кадры работы паромной переправы через Зейское водохранилище

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С помощью паромных переправ военнослужащие бригады материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО) перевезли более шести тысяч единиц военной, строительной и специальной техники через Зейское водохранилище с начала работы в текущем году. Переправа предназначена для обеспечения более качественного выполнения задач военными железнодорожниками округа по строительству второго пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2).

В ее обеспечении задействованы военнослужащие отдельного дорожно-комендантского батальона соединений материально-технического обеспечения ВВО.

Переправа обеспечивает перевозку специальной военной, строительной техники и грузов массой до 80 тонн на пароме, организованном при помощи звеньев понтонно-мостового парка, буксируемых специальными катерами. Ширина водохранилища в районе паромной переправы составляет около 1100 метров, а в случае половодья порядка полутора километров.

Работа переправы в штатном режиме спланирована до 1 октября, далее до 1 декабря 2022 г. (до устойчивого льдообразования) будет назначен технологический перерыв. С 1 декабря - переправка техники будет уже осуществляться по ледовой переправе. Стоит отметить, что на участке организована комендантская служба, в которую входит спасательная команда, контрольно-пропускной пункт, наблюдательный пост для замеров подъема уровня воды, пункт связи и другие элементы. Более того, с 20 мая 2022 года в Амурской области кроме Зейского водохранилища организованы еще три переправы на реках Дугда, Нора и Буранда. За период работы через действующие переправы осуществлена перевозка более 30 тысяч единиц техники.

Стоит напомнить, что сегодня 23 сентября, исполняется 210 лет со дня образования дорожных войск. За свою продолжительную историю дорожные войска внесли большой вклад в исторические победы российской армии. В годы Великой Отечественной войны выполняли сложные и ответственные задачи по дорожному обеспечению операций. В послевоенный период участвовали в восстановлении и наращивании мощностей транспортной структуры страны, ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий, принимали участие при разрешении локальных военных конфликтов.

В настоящее время воинские части дорожных войск совершенствуют свое мастерство, успешно выполняют сложные и ответственные задачи по материально-техническому обеспечению (МТО) Вооруженных Сил Российской Федерации в составе единой системы материально-технического обеспечения войск, активно участвуют в строительстве и развитии автодорожной сети страны.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.