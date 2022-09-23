Армия Армия Армия

Транспортная артерия: кадры работы паромной переправы через Зейское водохранилище

05:11 23.09.2022
Двадцать третьего сентября исполняется 210 лет со дня образования дорожных войск, бойцы которых обеспечивают работу паромной переправы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

С помощью паромных переправ военнослужащие бригады материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО) перевезли более шести тысяч единиц военной, строительной и специальной техники через Зейское водохранилище с начала работы в текущем году. Переправа предназначена для обеспечения более качественного выполнения задач военными железнодорожниками округа по строительству второго пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2).

В ее обеспечении задействованы военнослужащие отдельного дорожно-комендантского батальона соединений материально-технического обеспечения ВВО.

Переправа обеспечивает перевозку специальной военной, строительной техники и грузов массой до 80 тонн на пароме, организованном при помощи звеньев понтонно-мостового парка, буксируемых специальными катерами. Ширина водохранилища в районе паромной переправы составляет около 1100 метров, а в случае половодья порядка полутора километров.

Работа переправы в штатном режиме спланирована до 1 октября, далее до 1 декабря 2022 г. (до устойчивого льдообразования) будет назначен технологический перерыв. С 1 декабря - переправка техники будет уже осуществляться по ледовой переправе. Стоит отметить, что на участке организована комендантская служба, в которую входит спасательная команда, контрольно-пропускной пункт, наблюдательный пост для замеров подъема уровня воды, пункт связи и другие элементы. Более того, с 20 мая 2022 года в Амурской области кроме Зейского водохранилища организованы еще три переправы на реках Дугда, Нора и Буранда. За период работы через действующие переправы осуществлена перевозка более 30 тысяч единиц техники.

Стоит напомнить, что сегодня 23 сентября, исполняется 210 лет со дня образования дорожных войск. За свою продолжительную историю дорожные войска внесли большой вклад в исторические победы российской армии. В годы Великой Отечественной войны выполняли сложные и ответственные задачи по дорожному обеспечению операций. В послевоенный период участвовали в восстановлении и наращивании мощностей транспортной структуры страны, ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий, принимали участие при разрешении локальных военных конфликтов.

В настоящее время воинские части дорожных войск совершенствуют свое мастерство, успешно выполняют сложные и ответственные задачи по материально-техническому обеспечению (МТО) Вооруженных Сил Российской Федерации в составе единой системы материально-технического обеспечения войск, активно участвуют в строительстве и развитии автодорожной сети страны.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:35 Армия
В Генштабе ВС РФ рассказали, как будет проходить осенний призыв на фоне частичной мобилизации
20:09 В стране и мире
Правительство России одобрило проект нового трехлетнего бюджета
18:36 Армия
Видео
В Минобороны России рассказали, как семья может получать заработную плату мобилизованного
16:55 В стране и мире
Военком Якутии заявил, что мобилизованные будут получать от 205 тысяч рублей в месяц
18:26 В стране и мире
Видео
Умер военный корреспондент «Звезды» Максим Гриценко
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.