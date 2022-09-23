«Посчитал своим долгом»: доброволец-офицер объяснил, зачем пошел в военкомат

На сегодняшний день оставаться в тени и ждать повестки не по-офицерски, уверен Владимир Белоусов.

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Офицер запаса Владимир Белоусов добровольно прибыл в военкомат Самарской области, поскольку считает это своим долгом.

«В связи с тем, что я являюсь офицером запаса в звании майора, гражданин Российской Федерации, то я посчитал своим долгом прибыть в военкомат для выполнения своего гражданского и воинского долга», - сказал он.

Белоусов проходил службу в зенитно-ракетных войсках на разных должностях - от лейтенанта до майора.

«Офицер должен показывать пример своим будущим подчиненным, тем, с кем будет выполнять будущий долг», - добавил Владимир.

Он подчеркнул, что на Россию сейчас нападает не Украина, не украинский народ, а весь блок НАТО.

«Как говорил Александр Невский, или на щите, или под щитом. Поэтому лучше мы будем на щите. Кто к нам пришел с мечом, тот от меча и погибнет», - сказал доброволец.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов