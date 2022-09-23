Дорога домой: как проходит первый день референдумов о воссоединении с РФ

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях начался референдум по вопросам вхождения в состав России.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Донецке с самого утра идет дождь, но примета объясняет дождь в дорогу, как добрый знак. Сегодня вес Донбасс начинает дорогу домой - возвращение в Россию. Референдум начинается под символичным дождем. С раннего утра люди голосуют, чтобы сделать самый важный выбор.

«Я ждал этого восемь лет, для меня это очень важно, это историческое событие, которое решит, я надеюсь, судьбы жителей Донецкой Народной Республики. Это очень важно для всех жителей Республики», - сказал житель Донецка Максим Лопатин.

В бюллетене для голосования всего один вопрос, который звучит так: «Вы за вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?». Все жители региона ставят галочку под словом «Да».

Также голосование происходит на территории Луганской Народной Республики, в Запорожской и Херсонской областях.

Утром 21 сентября в телеобращении президент РФ Владимир Путин поддержал референдумы о воссоединении с Россией в республиках Донбасса и неподконтрольных официальному Киеву территориях Украины и объявил о проведении частичной мобилизации.