Дорога домой: как проходит первый день референдумов о воссоединении с РФ
В Донецке с самого утра идет дождь, но примета объясняет дождь в дорогу, как добрый знак. Сегодня вес Донбасс начинает дорогу домой - возвращение в Россию. Референдум начинается под символичным дождем. С раннего утра люди голосуют, чтобы сделать самый важный выбор.
«Я ждал этого восемь лет, для меня это очень важно, это историческое событие, которое решит, я надеюсь, судьбы жителей Донецкой Народной Республики. Это очень важно для всех жителей Республики», - сказал житель Донецка Максим Лопатин.
В бюллетене для голосования всего один вопрос, который звучит так: «Вы за вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?». Все жители региона ставят галочку под словом «Да».
Также голосование происходит на территории Луганской Народной Республики, в Запорожской и Херсонской областях.
Утром 21 сентября в телеобращении президент РФ Владимир Путин поддержал референдумы о воссоединении с Россией в республиках Донбасса и неподконтрольных официальному Киеву территориях Украины и объявил о проведении частичной мобилизации.