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Снайперский выстрел и выход из-под огня: в Минобороны рассказали о подвигах бойцов ВС РФ на Украине

00:50 23.09.2022
Своими героическими действиями, российские военнослужащие сковывают подразделения украинских националистов, не позволяя им перейти в контрнаступление.
Снайперский выстрел и выход из-под огня: в Минобороны рассказали о подвигах бойцов ВС РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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Лейтенант Макар Шашков - командир взвода

Вместе с группой товарищей Макар Шашков выдвинулся в заданный район, где вскрыл замаскированные позиции противника. Националисты, пытаясь прорвать оборону российских войск, начали подтягивать резервы и перебрасывать бронетехнику, готовясь к нанесению удара.

© Минобороны России

Давая целеуказания старшему начальнику, Макар Шашков своевременно и точно производил корректировку огня артиллерийской батареи, в результате которого, значительные силы боевиков были уничтожены. Благодаря профессиональным действиям лейтенанта, личный состав смог выполнить поставленную задачу и без потерь вернуться в район сбора.

Младший сержант Сергей Ванчугов - наводчик артиллерийского орудия

Старший наводчик младший сержант Сергей Ванчугов, действуя в составе расчета орудия, уничтожал артиллерийским огнем бронетехнику националистов. В условиях контрбатарейной борьбы, грамотно проведя расчеты, точным выстрелом уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) боевиков на огневой позиции.

© Минобороны России

Уничтожение боевой машины националистов сковало их дальнейшие действия на указанном направлении, что в свою очередь, позволило российским подразделениям перегруппировать свои силы.

Капитан Владимир Шейн - командир артиллерийского дивизиона

Командир артиллерийского дивизиона капитан Владимир Шейн, выполнял задачи по уничтожению объектов украинских националистов.

Под плотным минометным огнем противника, он руководил действиями артиллерийского дивизиона, обеспечив поддержу наших  войск, удерживающих позиции на стратегическом рубеже. Действия подразделения под руководством капитана Шейна остановили выход противника на рубежи атаки и развертывание резервов.

© Минобороны России

В ходе артиллерийских ударов были уничтожены две РСЗО противника, до десятка минометов и более двух десятков боевиков. Находясь под вражеским артиллерийским огнем, Владимир Шейн оценил обстановку и отдал приказ дивизиону переместиться на новые позиции, что позволило сохранить
в исправном состоянии вооружение и военную технику, а так же жизнь и здоровье личного состава.

Старший сержант Баатр Эрдни-Горяев - командир отделения автомобильной роты

Старший сержант Баатр Эрдни-Горяев, действуя в составе автомобильной роты, выполнял задачи по тыловому обеспечению российских подразделений. Во время артиллерийского обстрела пункта материального обеспечения, не растерявшись в сложной ситуации, эвакуировал из-под удара автомобильную технику с боеприпасами на безопасное расстояние.

© Минобороны России

Благодаря мужеству старшего сержанта, боеприпасы, материальные средства, имущество и техника были сохранены, что позволило своевременно обеспечить обороняющиеся российские подразделения, удерживающие стратегический рубеж.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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