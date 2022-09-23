Снайперский выстрел и выход из-под огня: в Минобороны рассказали о подвигах бойцов ВС РФ на Украине

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Давая целеуказания старшему начальнику, Макар Шашков своевременно и точно производил корректировку огня артиллерийской батареи, в результате которого, значительные силы боевиков были уничтожены. Благодаря профессиональным действиям лейтенанта, личный состав смог выполнить поставленную задачу и без потерь вернуться в район сбора.

Младший сержант Сергей Ванчугов - наводчик артиллерийского орудия

Старший наводчик младший сержант Сергей Ванчугов, действуя в составе расчета орудия, уничтожал артиллерийским огнем бронетехнику националистов. В условиях контрбатарейной борьбы, грамотно проведя расчеты, точным выстрелом уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) боевиков на огневой позиции.