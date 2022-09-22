«Сохранить память»: в городах-героях России проведут мониторинг объектов культурного наследия

Субботники пройдут у памятника Защитникам Советского Заполярья, ансамбле «Малая земля» и на территории дворянской усадьбы XVIII века «Дача Безобразовых».

© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

В российских городах-героях проведут мониторинг объектов культурного наследия. Масштабные субботники запланированы в Мурманске, Новороссийске, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям вместе со специальной экспертной комиссией побывают в местах, где установлены монументы в честь тех, кто встал на защиту Родины от «коричневой» чумы, а также в дворянских усадьбах.

«Проект призван сформировать добровольное сообщество граждан, которые готовы сохранять культурное наследие своей малой и большой Родины», - подчеркнула представитель центра Елена Мильская.

Каждый этап проекта «Сохрани память», первый из которых стартует в Мурманске 24 сентября, будет предварять вебинар, в ходе которого эксперты обсудят роль культурного наследия в формировании и сохранении исторической памяти.

Субботники состоятся у памятника Защитникам Советского Заполярья (Мурманск), ансамбле «Малая земля» (Новороссийск) и на территории дворянской усадьбы XVIII века «Дача Безобразовых».

По итогам мониторинга эксперты определят объекты культурного наследия, которые в первую очередь требуют внимания со стороны муниципальных и региональных представителей власти. Также будут созданы обучающие видеоролики с исторической справкой о каждом объекте культурного наследия региона-участника.

В 2020 году в проекте, который прошел в Московской области, Чеченской Республике и Краснодарском крае приняли участие более 300 волонтеров. В ходе проекта экспертная комиссия обратила внимание на объекты культурного наследия в этих регионах. Несмотря на пандемию, проект вызвал отклик среди волонтеров, которые приняли участие в обучении и массовых акциях по благоустройству территорий объектов культурного наследия в трех регионах-участниках акции.