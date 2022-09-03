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В Свердловской области 245 семей военнослужащих получили ключи от новых служебных квартир

Алиса Краузе
00:03 03.09.2022
Жилые объекты в Свердловской области были возведены с применением передовых технологий.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации в ЗАТО Лесной Свердловской области получили ключи от новых служебных квартир в новостройках, возведенных Военно-строительным комплексом Минобороны России. В торжественной обстановке ключи от служебных квартир были вручены 245 семьям военнослужащих.

© Минобороны России

Объекты возведены с применением передовых технологий. Все жилые помещения имеют современную улучшенную планировку. На придомовой территории есть детская и спортивная площадки, парковочные места для автотранспорта. В шаговой доступности имеются детские, медицинские и социально-бытовые учреждения, широко развитая и налаженная инфраструктура.

«Выполнение социальных гарантий перед военнослужащими и членами их семей является приоритетным направлением деятельности Министерства обороны Российской Федерации. Для нас очень важно, чтобы у военнослужащих был устроенный быт», - отметил в ходе торжественной церемонии начальник филиала «Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Овчаренко.

© Минобороны России

Обеспечивать обслуживание и эксплуатацию новостроек будет ФГАУ «Росжилкомплекс» - специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия военного ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации жилищных прав. Учреждение осуществляет весь спектр работ по распоряжению специализированного жилищного фонда, от обеспечения служебными жилыми помещениями до проведения благоустройства и содержания жилых зон на территории военных городков.

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