Армия В Свердловской области 245 семей военнослужащих получили ключи от новых служебных квартир Алиса Краузе Жилые объекты в Свердловской области были возведены с применением передовых технологий. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации в ЗАТО Лесной Свердловской области получили ключи от новых служебных квартир в новостройках, возведенных Военно-строительным комплексом Минобороны России. В торжественной обстановке ключи от служебных квартир были вручены 245 семьям военнослужащих. © Минобороны России Объекты возведены с применением передовых технологий. Все жилые помещения имеют современную улучшенную планировку. На придомовой территории есть детская и спортивная площадки, парковочные места для автотранспорта. В шаговой доступности имеются детские, медицинские и социально-бытовые учреждения, широко развитая и налаженная инфраструктура. «Выполнение социальных гарантий перед военнослужащими и членами их семей является приоритетным направлением деятельности Министерства обороны Российской Федерации. Для нас очень важно, чтобы у военнослужащих был устроенный быт», - отметил в ходе торжественной церемонии начальник филиала «Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Овчаренко. © Минобороны России Обеспечивать обслуживание и эксплуатацию новостроек будет ФГАУ «Росжилкомплекс» - специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия военного ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации жилищных прав. Учреждение осуществляет весь спектр работ по распоряжению специализированного жилищного фонда, от обеспечения служебными жилыми помещениями до проведения благоустройства и содержания жилых зон на территории военных городков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика