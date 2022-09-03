В Свердловской области 245 семей военнослужащих получили ключи от новых служебных квартир
Жилые объекты в Свердловской области были возведены с применением передовых технологий.
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Военнослужащие 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации в ЗАТО Лесной Свердловской области получили ключи от новых служебных квартир в новостройках, возведенных Военно-строительным комплексом Минобороны России. В торжественной обстановке ключи от служебных квартир были вручены 245 семьям военнослужащих.