Находчивость и грамотное руководство: новые истории мужества военных РФ на Украине

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Техник отдельного батальона связи, младший сержант Евгений Лисовенко
Младший сержант Евгений Лисовенко выполнял обязанности старшего машины в колонне техники, доставляющей имущество и боеприпасы на командный пункт.
Националисты, стремясь лишить российские войска снабжения, предприняли попытку атаки колонны со стороны прилегающей к дороге лесополосы. В ходе нападения боевиков автомобиль, в котором находился младший сержант Лисовенко, получил технические повреждения и потерял ход.
Евгений быстро сориентировался в обстановке, вызвал подкрепление, после чего, грамотно используя условия местности, силами колонны приступил к отражению атаки. В ходе ожесточенного боестолкновения Евгений Лисовенко лично поразил из стрелкового оружия до 10 украинских националистов.
Группа под руководством младшего сержанта Лисовенко держала оборону до прибытия подкрепления. С прибытием подкрепления российские военнослужащие перешли в контрнаступление, в результате которого националисты спешно отступили, понеся потери.
Смелость, находчивость и грамотное руководство младшего сержанта Евгения Лисовенко позволили сохранить жизни личного состава, а также выполнить задачу по доставке боеприпасов до основных сил в установленные сроки.