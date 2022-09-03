Находчивость и грамотное руководство: новые истории мужества военных РФ на Украине

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Сержант Евгений Абрамов, командир отделения самоходно-артиллерийского взвода

Сержант Евгений Абрамов вместе с вверенным ему отделением выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Действуя в составе расчета боевой машины пехоты, в ходе боя Евгений Абрамов точными попаданиями нанес огневое поражение противнику и уничтожил две вражеские БМП и до 15 националистов. Противник, стремясь замедлить наступление российских десантников, открыл минометный огонь по позициям наших подразделений.

В результате очередного вражеского залпа один из подчиненных Евгения получил тяжелое ранение. Рискуя собственной жизнью, сержант Абрамов вытащил из-под огня раненого товарища, эвакуировал его в безопасное место и оказал первую помощь, чем спас ему жизнь. Сражаясь с националистами, Евгений получил осколочные ранения, однако продолжил вести бой с противником.

Смелые и решительные действия сержанта Евгения Абрамова позволили российским военнослужащим успешно выполнить поставленную задачу и освободить населенный пункт.