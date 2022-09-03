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Находчивость и грамотное руководство: новые истории мужества военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 03.09.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Находчивость и грамотное руководство: новые истории мужества военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Сержант Евгений Абрамов, командир отделения самоходно-артиллерийского взвода

Сержант Евгений Абрамов вместе с вверенным ему отделением выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Действуя в составе расчета боевой машины пехоты, в ходе боя Евгений Абрамов точными попаданиями нанес огневое поражение противнику и уничтожил две вражеские БМП и до 15 националистов. Противник, стремясь замедлить наступление российских десантников, открыл  минометный огонь по позициям наших подразделений.

В результате очередного вражеского залпа один из подчиненных Евгения получил тяжелое ранение. Рискуя собственной жизнью, сержант Абрамов вытащил из-под огня раненого товарища, эвакуировал его в безопасное место и оказал первую помощь, чем спас ему жизнь. Сражаясь с националистами, Евгений получил осколочные ранения, однако продолжил вести бой с противником.

Смелые и решительные действия сержанта Евгения Абрамова позволили российским военнослужащим успешно выполнить поставленную задачу и освободить населенный пункт.

© Минобороны России

Сержант Андрей Шпенст, командир отделения парашютно-десантной роты

Сержант Андрей Шпенст вместе с вверенным ему отделением в ходе освобождения одного из населенных пунктов от украинских радикалов уничтожил пулеметный расчет и до семи человек противника, тем самым сломив сопротивление врага на направлении наступления российских подразделений.

Продвигаясь по намеченному маршруту, Андрей обнаружил в заброшенном здании позиции гранатометчиков. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Андрей Шпенст прицельным огнем из пушки боевой машины десанта уничтожил огневые точки боевиков.

Смелые и решительные действия сержанта Андрея Шпенста способствовали освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских боевиков.

© Минобороны России

Техник отдельного батальона связи, младший сержант Евгений Лисовенко

Младший сержант Евгений Лисовенко выполнял обязанности старшего машины в колонне техники, доставляющей имущество и боеприпасы на командный пункт.

Националисты, стремясь лишить российские войска снабжения, предприняли попытку атаки колонны со стороны прилегающей к дороге лесополосы. В ходе нападения боевиков автомобиль, в котором находился младший сержант Лисовенко, получил технические повреждения и потерял ход.

Евгений быстро сориентировался в обстановке, вызвал подкрепление, после чего, грамотно используя условия местности, силами колонны приступил к отражению атаки. В ходе ожесточенного боестолкновения Евгений Лисовенко  лично поразил из стрелкового оружия до 10 украинских националистов.

Группа под руководством младшего сержанта Лисовенко держала оборону до прибытия подкрепления. С прибытием подкрепления российские военнослужащие перешли в контрнаступление, в результате которого националисты спешно отступили, понеся потери.

Смелость, находчивость и грамотное руководство младшего сержанта Евгения Лисовенко позволили сохранить жизни личного состава, а также выполнить задачу по доставке боеприпасов до основных сил в установленные сроки.

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