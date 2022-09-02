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РБК: в Европе рассказали, что станет с изъятой у россиян на границе валютой

Алиса Краузе
02:33 02.09.2022
По сведениям прессы, европейские страны могут распоряжаться валютой, которая была изъята у россиян в связи с санкциями.
РБК: в Европе рассказали, что станет с изъятой у россиян на границе валютой
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Страны Европейского союза могут принимать решения относительно того, как распорядиться изъятыми у граждан РФ на границе деньгами. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам.

Как объяснил эксперт в беседе с РБК, именно компетентные органы государств-членов ЕС применяют санкции в данной ситуации. В данном случае речь идет об ограничениях, запрещающих ввоз европейской валюты на территорию России после начала СВО.

Примечательно, что данные санкции не распространяются на ситуации, когда евро или другие банкноты стран Евросоюза планируют использовать в личных целях, без коммерческого интереса. Также допустим провоз валюты в случае с дипломатами.

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