РБК: в Европе рассказали, что станет с изъятой у россиян на границе валютой

По сведениям прессы, европейские страны могут распоряжаться валютой, которая была изъята у россиян в связи с санкциями.

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Страны Европейского союза могут принимать решения относительно того, как распорядиться изъятыми у граждан РФ на границе деньгами. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам.

Как объяснил эксперт в беседе с РБК, именно компетентные органы государств-членов ЕС применяют санкции в данной ситуации. В данном случае речь идет об ограничениях, запрещающих ввоз европейской валюты на территорию России после начала СВО.

Примечательно, что данные санкции не распространяются на ситуации, когда евро или другие банкноты стран Евросоюза планируют использовать в личных целях, без коммерческого интереса. Также допустим провоз валюты в случае с дипломатами.