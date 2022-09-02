Welt: Украина может лишиться союзника в лице Австрии

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В Австрии растет число противников антироссийских санкций. Перемены в настроении стали ощутимы с переменой погоды: в преддверии зимы в стране растет недовольство ростом цен на энергоносители и инфляцией.

«В Австрии уже нет явного большинства за санкции против России, и эта тенденция, скорее всего, усилится зимой. Давление на канцлера Нехаммера растет, и поговаривают даже о новых выборах», - пишет Welt.

По данным издания, сейчас уже 40 процентов австрийцев выступают против санкционной политики в отношении России. Увеличивается и число сторонников Австрийской партии свободы FPÖ, «выступающей за уважительный диалог с Россией».



Ранее Yeni Safak сообщало, что американские компании ищут способ обойти санкции и торговать с Россией через Турцию за комиссию.