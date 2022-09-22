ВМФ России завершил исследовательскую экспедицию «Два капитана»

Проводилось обследование акватории Северного морского пути от Архангельска до Чукотки и далее через острова Курильской гряды до Сахалина.

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Исследовательская экспедиция «Два капитана» завершилась сегодня, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Самолет Бе-200 прибыл в Ейск, где состоялись торжественные мероприятия по случаю завершения ее третьего этапа.

Экспедиция проходила вдоль трассы Северного морского пути, были выполнены исследовательские полеты самолета Бе-200. Проводилось обследование акватории Северного морского пути от Архангельска до Чукотки и далее через острова Курильской гряды до Сахалина.

«Результаты данной исследовательской экспедиции позволят в дальнейшем еще более эффективно осваивать Северный морской путь, как для судоходства, так и для осуществления перевозок воздушным транспортом», - отметил Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Экспедиция была осуществлена силами Морской авиации ВМФ, при поддержке Главного командования ВКС, а также Русского географического общества. стартовала в октябре 2020 года. Для осуществления исследований в рабочую группу экспедиции был включен инженерный и летный состав разработчиков воздушных судов Бе-200 и Л-410увп-Е20, представители Русского географического общества.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов