Песков не стал комментировать, был ли Медведчук в числе участников обмена

Ранее появилась информация о том, что Москва и Киев обменялись пленными при сотрудничестве Турции.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, был ли лидер движения «Украинский выбор» и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в числе участников обмена пленными.

«Я не могу комментировать информацию об этом обмене, вы знаете, что была информация по линии нашего Министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на родину, которые спасены», - отметил Песков.

Ранее появилась информация о том, что Москва и Киев обменялись пленными при сотрудничестве Турции. В список для обмена с украинской стороны вошел политик Виктор Медведчук, с российской - командиры батальона «Азов»*.

Утверждалось, что России в рамках обмена выдали 50 пленных, включая Виктора Медведчука. Украине выдали 215 человек, среди которых командиры батальона «Азов»* Денис Прокопенко (Редис), Святослав Паламар (Калина), а также командира морпехов 36-й бригады ВСУ Сергея Волынского (Волына).

Позже в Минобороны РФ сообщили, что в ходе обмена пленными между Москвой и Киевом возвращены в Россию 55 военнослужащих.

В военном ведомстве уточнили, что пленных доставили в Россию военно-транспортным самолетом, им оказывается медицинская помощь в медучреждениях МО.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.