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Порт Сочи лишился контрактов с иностранными круизными компаниями

Анна Касаткина
11:00 22.09.2022
Контракты с компаниями по организации международных круизов составляли внушительную часть дохода сочинского порта, заявил его гендиректор.
Порт Сочи лишился контрактов с иностранными круизными компаниями
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Все иностранные круизные компании отказались от контрактов с морским портом Сочи. Об этом рассказал гендиректор морской гавани Юрий Владимиров.

«В прошлом году были заявлены 19 круизов, но все отказались после февраля. Мы потеряли полностью всю эту составляющую», - сообщил он РИА Новости.

Владимиров отметил, что контракты с компаниями по организации международных круизов, в основном курсирующих из Европы, составляли внушительную часть дохода сочинского порта. По его словам, сложившаяся ситуация создает дополнительные проблемы в содержании морской гавани.

В то же время, отметил Владимиров, из-за закрытия аэропортов юга России выросло число междугородних перевозок по воде, пассажиропоток на них увеличился на 70% за минувшее лето. Влияние на эту ситуацию в том числе оказал единственный крупный круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий из Сочи в Турцию.

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