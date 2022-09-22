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Bloomberg: Минфин США ищет эксперта для анализа последствий антироссийских ограничений

Виктория Ивашечкина
10:20 22.09.2022
Претендент на должность должен обладать степенью бакалавра и иметь доступ к секретным материалам.
Bloomberg: Минфин США ищет эксперта для анализа последствий антироссийских ограничений
© Фото: Joebengo, Wikimedia
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В Минфине США заявили, что ищут эксперта, который поможет стране избежать негативного влияния антироссийских санкций на собственную экономику. Об этом сообщает агентство Bloomberg

Утверждается, что эксперт по санкциям должен будет помогать Штатам избегать экономических потрясений из-за санкций и консультировать казначейство в области их влияния на «фискальную и денежно-кредитную политику, обменный курс» страны.

Кроме этого, претендент должен обладать степенью бакалавра и иметь доступ к секретным материалам. За работу эксперт будет получать зарплату размером $150 тыс. в год.

«Чего мы не хотим, так это того, кто бы просто печатал 460-страничные научные статьи», - рассказал о новой должности советник заместителя министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Алекс Паретс. 

Ранее российский посол Анатолий Антонов назвал санкции США против России шантажом. Он подчеркнул, что это попытка Вашингтона вытеснить РФ с мировых рынков и занять освободившиеся места. Антонов считает, что это принесет вред развивающимся странам и ударит по их экономике.

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