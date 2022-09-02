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Пилотов дронов будет готовить Школа юных летчиков в Ижевске

Елизавета Потейчук
20:23 02.09.2022
Весной 2019 года глава Удмуртии Александр Бречалов поставил задачу провести реновацию учреждения.
Пилотов дронов будет готовить Школа юных летчиков в Ижевске
© Фото: Ольга Шахова, vpcshul Вконтакте
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В Ижевске после капитального ремонта откроется Школа юных летчиков. Военно-патриотический центр с парашютной вышкой - единственное в России учреждение дополнительного образования авиационно-технической направленности.

Здание школы было построено в 1930-х годах и нуждалось в капитальном ремонте уже долгое время. Весной 2019 года Глава Удмуртии Александр Бречалов поставил задачу провести реновацию учреждения. Капитальный ремонт проходил в три этапа.

В настоящее время полностью отремонтированы учебные кабинеты и фойе, заменены системы энергоснабжения, отопления и водоснабжения, а также обновлен фасад здания. Вместе с тем было приобретено новое оборудование, которое позволяет подготовить курсантов к выбору будущей профессии, а именно авиастимуляторы, которые позволяют отработать навыки взлета и посадки, кабины самолета ТЛ - 1, дающие почувствовать реальность полета и беспилотные летательные аппараты.

С 2021 года Школа начала готовить детей по программе «Инженерная авиация» - конструирование и программирование беспилотных летательных аппаратов. В прошлом году по программе занимался 161 человек, а в текущем году планируется, что ее будут осваивать 200 воспитанников.

Кроме того, в Школе юных летчиков реализуются программы дополнительного образования по направлениям: «Первоначальная летная подготовка пилота», «Юный летчик», «Юнармеец» и «Боевая единица». В 2019 году Школе был присвоен статус Центра по подготовке юнармейцев.

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