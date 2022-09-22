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Уничтоженный ЗРК врага и десятки националистов: в Минобороны рассказали о жестоких боях в зоне спецоперации

00:30 22.09.2022
Противник зачастую атакует подразделения российских военнослужащих превосходящими силами, однако благодаря личному мужеству и профессиональной выучке, бойцы ВС РФ выходят из этих боев победителями.
Уничтоженный ЗРК врага и десятки националистов: в Минобороны рассказали о жестоких боях в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Старший сержант Владислав Смирнов

Расчет под командованием старшего сержанта Смирнова выполнял задачу по предотвращению прорыва обороны подразделений российских войск. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции российских военнослужащих.

© Минобороны России

Расчет под командованием старшего сержанта Владислава Смирнова, занимая стратегически выгодную позицию, отразил две атаки значительно превосходящего числом противника. Прицельным огнем Смирнов уничтожил четыре единицы автомобильной техники, зенитно-ракетный комплекс «Оса» и до 50 националистов, что лишило их возможности продолжать наступление. Пользуясь временным прекращением огня старший сержант обеспечил передислокацию позиций в безопасный район для перегруппировки.

Сержант Даниил Муромцев

Подразделение, в составе которого действовал сержант Даниил Муромцев, удерживало занятые позиций. Украинские националисты, пытаясь прорвать оборону наших войск, атаковали район расположения российских подразделений.

© Минобороны России

В ходе боестолкновения сержант Муромцев, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил три единицы вражеской бронетехники, а плотным огнем крупнокалиберного пулемета отразил наступление пехоты боевиков, в результате чего националисты отступили. Использовав временное прекращение огня, сержант Даниил Муромцев сменил позиции и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было.

Прапорщик Замир Гаджимурадов

Прапорщик Замир Гаджимурадов, действовал в составе группы, перед которой стояла задача по обороне позиций российских войск. Националисты, пытаясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимали попытки прорвать оборонительные рубежи. Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, прапорщик Гаджимурадов, отражая атаки радикалов, огнем из гранатомета уничтожал прорывающихся боевиков.

© Минобороны России

В ходе боестолкновения, один из российских военнослужащих получил ранение. Рискуя собственной жизнью, прапорщик вытащил тяжелораненого сослуживца с поле боя в безопасное место, самостоятельно оказал первую медицинскую помощь, чем спас ему жизнь. В течение дня группа Замира отразила несколько атак врага, нанеся значительный урон живой силе и вооружению националистов. Противник был вынужден отступить.

Старший сержант Иван Невмержицкий

В результате обстрела на опорном пункте подразделения было выведено из строя оборудование, обеспечивающее электропитание. Несмотря на продолжающийся минометный обстрел, старший сержант Иван Невмержицкий выполнил срочный ремонт и восстановил электросети, что позволило не допустить потери управления подразделением. После выполнения ремонта, оперативно вернулся на свою позицию и продолжил вести бой, за время которого лично уничтожил отделение противника.

© Минобороны России

От попаданий снарядов националистов одна из боевых машин загорелась. Старший сержант Иван Невмержицкий находился рядом и немедленно бросился на помощь, достал двух раненных, находившихся без сознания, эвакуировал в укрытие и оказал им первую помощь. Благодаря слаженным действиям подразделения, в составе которого сражается старший сержант Невмержицкий, атака превосходящих сил противника была успешно отражена. Большие потери националистов в живой силе позволили российским подразделениям сменить позицию на более выгодную, сохранив личный состав и вооружение для продолжения боя.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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