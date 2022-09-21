В стране и мире Путин обращается к нации Анна Касаткина Президент выступает с обращением, адресованным жителям России, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, других освобожденных районов Украины. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент Владимир Путин обращается к нации. Темой выступления главы государства стала ситуация в Донбассе и ход специальной военной операции по его защите. «Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России», - отметил он. Президент обращается к жителям России, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, других освобожденных районов Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика