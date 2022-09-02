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Рябков заявил о попытке США размыть баланс ответственности за применение ядерного оружия

Алексей Курильченко
17:30 02.09.2022
Замглавы МИД РФ отметил, что Россия готова применить ядерное оружие только в соответствии со своей доктриной.
Рябков заявил о попытке США размыть баланс ответственности за применение ядерного оружия
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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США и НАТО пытаются размыть баланс ответственности за применение ядерного оружия. Москва при этом призывает отказаться от этого подхода. Об этом заявил заместите министра иностранных дел Сергей Рябков.

«На недавней конференции в рамках ДНЯО Российская Федерация и другие страны высказывали озабоченность по поводу этой практики, высказывали опасения, что она может быть перенесена США за пределы Европы, где все это происходит на протяжении десятилетий, в другие регионы - в Азию, это все правомерные вопросы. Так кто же, спрашивается, размывает эту грань, нарушает этот важнейший баланс ответственности в обращении с ядерным оружием и подходами к его применению? Мы видим здесь дальнейшее нагнетание напряженности именно со стороны наших противников. Мы призываем США и их союзников по НАТО проявлять иной подход, руководствоваться ответственностью в этой сфере, как это делает Российская Федерация», - заявил Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

Замминистра отметил, что Россия готова применить ядерное оружие только в соответствии со своей доктриной, в которой изложены все возможные сценарии.

«Эти сценарии сводятся к агрессии против России и ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства», - отметил Рябков.

Также Рябков заявил, что США рискуют стать стороной конфликта на Украине. По слова дипломата, от этого Штаты «отделяет тончайшая грань».

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