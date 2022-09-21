МИД Словакии вызвал посла России из-за ситуации на мемориальном кладбище в деревне Ладомирова

Факт осквернения могил солдат Русской императорской армии в деревне Ладомирова посол России в Словакии Игорь Братчиков обнаружил 13 сентября во время рабочей поездки.

© Фото: Посольство Российской Федерации в Словацкой Республике

Посол России в Словакии Игорь Братчиков был вызван в МИД страны в связи с ситуацией с захоронением воинов Русской императорской армии в деревне Ладомирова. Об этом сообщается на официальном сайте словацкого внешнеполитического ведомства.

«В МИД Словакии во вторник, 20 сентября, был вызван посол РФ Игорь Братчиков в связи с недавним заявлением о якобы произошедшем осквернении военного кладбища в Ладомировой», - отмечается в документе.

По мнению словацких дипломатов, российское посольство пытается «расколоть общество и распространить агрессивные настроения» в Словакии. Ситуацию прокомментировали и в российском дипломатическом ведомстве. Там заявили, что 13 сентября во время рабочей поездки Игорь Братчиков обнаружил факт осквернения могил солдат Русской императорской армии в деревне Ладомирова.