Фокус с ремонтом: юрист рассказал, как не стать жертвой обмана при замене окон

Злоумышленники навязывают пенсионерам дополнительные платные услуги, подсовывают на подпись фиктивные договоры и завышают стоимость работ в несколько раз.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В полицию все чаще стали обращаться обманутые клиенты компаний по монтажу и ремонту пластиковых окон. За работы, которые на самом деле стоят копейки, бригадиры требуют десятки тысяч рублей. Причем, в основном у доверчивых пенсионеров.

Наглости любителей легких денег позавидовал бы сам Остап Бендер. Аферисты пришли в квартиру челябинской пенсионерки, чтобы починить исправные окна. Пожилая женщина поверила в липовые аргументы, заключила договор, отдала деньги. Вот только бабушка переиграла горе-комбинаторов и расплатилась фальшивыми купюрами. Оказалось, несколько лет назад пенсионерку уже обманывали. Она лишилась сбережений. Чтобы такое не случилось вновь - зять установил в коридоре камеру и заменил по совету участкового крупные купюры на билеты банка приколов.

«Те самые купюры, которые мы поменяли, чтобы предотвратить хищение недобрых людей у бабушки», - признался родственник потерпевшей Александр.

Зять расторг с ремонтниками договор. В организации заверили - ту бригаду уже уволили. Вот только за что – их коллеги не до конца понимают. Считают, что пенсионерке ничего не навязывали.

«Есть скрытые повреждения, которые могут присутствовать. И она их может не увидеть. Да, окно может работать, но в один прекрасный момент оно может заклинить и перестать работать», - предупредил монтажник окон Евгений.

Жертвой аналогичного «развода» стала и Валентина Еремина из Нижнего Новгорода. Ей позвонила девушка, представилась сотрудницей фирмы окон и предложила продление гарантии. Пенсионерку заверили – все бесплатно, но мастера, которые приехали на следующий день, пытались навязать услуги.

«У вас может тут захлопнуться и не открыться. И не закроете. Где-то каких-то деталей якобы не хватает», - вспомнила аргументы ремонтников потерпевшая Валентина Еремина.

Ремонтники заявили, что необходима замена фурнитуры на двух окнах. Цена вопроса - 24 тысячи рублей. Успели заменить одну деталь и взять с пенсионерки 10 тысяч. Безусловно, комплектующие для стеклопакетов разные, как и цена на детали. Прайс, по которому работает оконная фирма, показали специалисту. За 10 лет монтажа окон Евгений Макаров впервые видит такие цены.

«На некоторые позиции цены завышены в семь-десять раз», - предположил монтажник окон Евгений Макаров.

Естественно, помимо самих комплектующих ремонтники втридорога берут за их замену. Эта же бригада насчитала 37 тысяч рублей за ремонт Римме Николаевне. За цену остекления балкона, ей заменили фурнитуру на окне и двери. После мастеров дверь закрывается туго, а окно перестало открываться.

«Так ручку держу, фрамуга вся открывается на верху», - показала потерпевшая Римма Ялымова.

Почему-то только после ухода аферистов потерпевшие прочитали договор. Выяснилось, что это ремонтная бригада из Твери. А в дополнительных условиях сказано - выезд за пределы их города за счет заказчика. Чтобы не стать жертвой подобной махинации - тщательно изучите бумаги, на которых оставляете подпись.

«Никогда не торопиться, никогда не идти на поводу. Не слушать слов о скидках. О том, что это только сейчас и тому подобное», - посоветовал юрист Дмитрий Тарасов.

Родственники Риммы Николаевны написали заявление в полицию и надеются вернуть деньги. Проводится проверка. Вот только вряд ли правоохранители смогут привлечь этих мастеров к ответственности. По факту, пенсионеры сами подписывали документы на оказание услуг. Действия этих оконных мастеров только косвенно попадают под статью «Мошенничество».