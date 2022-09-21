Боррель: главы МИД ЕС обсудят на экстренной встрече новые санкции против России

© Фото: Zheng Huansong, XinHua, Global Look Press

Министры иностранных дел стран Европейского союза проведут экстренную встречу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На ней обсудят новые санкции против России после сегодняшнего заявления Владимира Путина.

«У нас уже была плановая встреча глав МИД в Нью-Йорке в понедельник. Сейчас я созову экстренную встречу, чтоб подтвердить нашу поддержку Украины и предупредить международное сообщество о ситуации, в которую нас поставил Путин. Министры обсудят продолжение оказания военной поддержки Украине, новые санкции против России», - передает ТАСС слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поддержал решение о проведении референдумов о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса, а также на территориях Украины, которые контролируют силы ВС РФ, ЛНР и ДНР.

Также глава государства объявил частичную мобилизацию.