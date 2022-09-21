В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Боррель: главы МИД ЕС обсудят на экстренной встрече новые санкции против России

Сергей Лебедев
22:55 21.09.2022
Министры также обсудят продолжение оказания военной поддержки Украине.
Боррель: главы МИД ЕС обсудят на экстренной встрече новые санкции против России
© Фото: Zheng Huansong, XinHua, Global Look Press
Читайте нас на:

Министры иностранных дел стран Европейского союза проведут экстренную встречу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На ней обсудят новые санкции против России после сегодняшнего заявления Владимира Путина.

«У нас уже была плановая встреча глав МИД в Нью-Йорке в понедельник. Сейчас я созову экстренную встречу, чтоб подтвердить нашу поддержку Украины и предупредить международное сообщество о ситуации, в которую нас поставил Путин. Министры обсудят продолжение оказания военной поддержки Украине, новые санкции против России», - передает ТАСС слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поддержал решение о проведении референдумов о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса, а также на территориях Украины, которые контролируют силы ВС РФ, ЛНР и ДНР.

Также глава государства объявил частичную мобилизацию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:11 В стране и мире
ВСУ обстреляли гражданские объекты в Херсоне из РСЗО HIMARS
21:58 В стране и мире
Видео
Перенастройка международных отношений: что говорили на Генассамблее ООН после обращения Путина
21:01 В стране и мире
Спецоперация, референдумы, санкции: о чем говорил Лавров в интервью журналу Newsweek
17:56 Армия
Видео
Путин заявил, что военные проявляют патриотические качества ради спасения людей в Донбассе
18:26 В стране и мире
Видео
Умер военный корреспондент «Звезды» Максим Гриценко
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.