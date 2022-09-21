Балицкий попросил Путина рассмотреть возможность вхождения региона в состав РФ

В своем обращении глава ВГА отметил, что всенародное голосование пройдет с 23 по 27 сентября этого года.

© Видео: BalitskyVGA, Telegram © Фото: BalitskyVGA, Telegram

Глава Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность вхождения региона в состав Российской Федерации на правах субъекта страны, если жители области примут такое решение на предстоящим референдуме.

«Обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой, в случае если жители Запорожской области поддержат соответствующее решение на референдуме, рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта Российской Федерации», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Балицкого.

В своем обращении глава ВГА отметил, что всенародное голосование пройдет с 23 по 27 сентября этого года.

Накануне глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к российскому лидеру с просьбой поддержать выбор жителей региона о самоопределении, а также о вхождении в состав РФ. Он отметил, что решение о референдуме приняли в рамках нормы о праве на самоопределение и в связи с неонацистской политикой Киева.