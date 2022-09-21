Губернатор Дюмин взял под личный контроль частичную мобилизацию в Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин взял под личный контроль проведение частичной мобилизации в Тульской области. Сегодня он провел совещание с участием руководителей силовых ведомств, где обсудил организационные вопросы.
Дюмин поручил проследить за явкой подлежащих призыву граждан, проведением медобследования и поддержанием порядка в области.
«Главам регионов поручено оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов. И мы его окажем в полной мере. Единственная возможность победить - сплотиться всем», - сказал Дюмин.
Сегодня утром в телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин поддержал референдумы о воссоединении с Россией в республиках Донбасса и неподконтрольных официальному Киеву территориях Украины и объявил о проведении частичной мобилизации.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов