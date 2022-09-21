Губернатор Дюмин взял под личный контроль частичную мобилизацию в Тульской области

Сегодня утром в телеобращении президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин взял под личный контроль проведение частичной мобилизации в Тульской области. Сегодня он провел совещание с участием руководителей силовых ведомств, где обсудил организационные вопросы.

Дюмин поручил проследить за явкой подлежащих призыву граждан, проведением медобследования и поддержанием порядка в области.

«Главам регионов поручено оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов. И мы его окажем в полной мере. Единственная возможность победить - сплотиться всем», - сказал Дюмин.

Сегодня утром в телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин поддержал референдумы о воссоединении с Россией в республиках Донбасса и неподконтрольных официальному Киеву территориях Украины и объявил о проведении частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов