Путин посоветовал участнику дискуссии успокоить жену после раздавшегося звонка

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин в ходе проведения встречи с руководителями инженерных школ в Великом Новгороде иронично высказался об инциденте с зазвонившим у одного из участников дискуссии телефоном. Сегодня российский лидер принимает участие в мероприятиях, которые посвящены празднованию 1160-летия зарождения российской государственности.

«Скажите, что у нас все в порядке. Вы не где-то там, а на рабочем месте. Пусть она успокоится, все будет хорошо», - сказал он.

Позднее в ходе встречи Владимир Путин заявил, что российские власти будут продвигать инженерное дело, как в реальной плоскости, так и гуманитарной, тем самым поднимая престиж профессии.