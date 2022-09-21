«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде

Кроме того, глава государства в шутливой форме прокомментировал ситуацию с зазвонившим у одного из участников дискуссии телефоном.

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Президент России Владимир Путин начал с шутки встречу с руководителями инженерных школ в Великом Новгороде. Сегодня глава государства прибыл в город на мероприятия, посвященные празднованию 1160-летия зарождения российской государственности.

«Ты че такой суровый?» - спросил с иронией российский президент.

Кроме того, глава государства в шутливой форме прокомментировал ситуацию с зазвонившим у одного из участников дискуссии телефоном.

«Скажите, что у нас все в порядке. Вы не где-то там, а на рабочем месте. Пусть она успокоится, все будет хорошо», - сказал Путин.

Позднее в ходе встречи Владимир Путин согласился с необходимостью поднятия престижа инженерных профессий и именных стипендий для ученых.