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Умер военный корреспондент «Звезды» Максим Гриценко

Тимур Шерзад
Алексей Кошкин
18:26 21.09.2022
Его походы на всех типах боевых кораблей через моря и океаны насчитывают сотни тысяч морских миль. Доходил на российских кораблях он даже до Гавайев. Отдыхал от работы на передовой он в командировках на Северный полюс и Арктику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня стало известно о скоропостижной кончине бывшего военного корреспондента «Звезды» Максима Гриценко.

Операция по принуждению Грузии к миру, присоединение Крыма, ввод российских войск в Сирию для помощи сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом. И везде специальный корреспондент Максим Гриценко был первым от телеканала «Звезда».

Он был на передовой в Алеппо, который постоянно обстреливали боевики, работал в гуще событий на Майдане во время переворота на Украине, погружался на атомной подводной лодке проекта «Борей», где впервые в истории современного телевидения снимал пуск баллистической ракеты «Булава».

Его походы на всех типах боевых кораблей через моря и океаны насчитывают сотни тысяч морских миль. Доходил на российских кораблях он даже до Гавайев. Отдыхал от работы на передовой он в командировках на Северный полюс и Арктику.

Макс - именно так его называли коллеги - трижды участвовал и снимал материалы для нашего телеканала в полярной экспедиции на уникальной станции Борнео, стоящей на дрейфующей льдине. В серии специальных репортажей «Взвод» он вместе с бойцами выполнял специальные учебно-боевые задачи и операции, снимая действия военнослужащих круглые сутки, днем и ночью. Вместе с боевыми подразделениями Максим Гриценко десантировался из кораблей, попадал в засады, запускал беспилотники, рыл окопы, маскировался от диверсантов и даже поднимался на Эльбрус.

Съемки этого телепроекта наших Вооруженных сил проходили несколько лет. Максим проработал на этой «телепередовой» все эти годы, по несколько месяцев не бывая дома. Как говорил про себя Максим, ему проще объяснить, как доехать до Хомса в Сирии, чем до проспекта Вернадского в Москве.

В ближайшее время он собирался на Украину, на передовую специальной военной операции. Он родился в Рязани и очень любил родные места. Всегда был связан с рязанскими десантниками и высшим командным училищем ВДВ. Свой последний сюжет он сделал именно про воздушно-десантные войска во время проверки их боеготовности на полуострове Крым.

У Максима остался сын.

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