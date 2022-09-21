«Град» ЮВО обрушил свою мощь на позиции украинских националистов в ходе спецоперации
«Звезда» публикует видеоролик боевой работы расчетов РСЗО «Град» в ходе спецоперации на Украине. Артиллеристы мотострелковой дивизии Южного военного округа накрывают огнем противника.
На кадрах показан процесс заряжания, а также ведения огня. Установки БМ-21 очень мобильные, благодаря чему военнослужащие постоянно перемещаются и наносят удары с разных мест. Отстреляв пакет, артиллеристы сразу меняют позиции, чтобы уйти от ответного удара.
Сегодня утром президент РФ Владимир Путин в телеобращении поддержал решение о проведении референдумов о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса, а также на территориях Украины, которые контролируют силы ВС РФ, ЛНР и ДНР, и объявил частичную мобилизацию.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов