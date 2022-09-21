Армия Много небезразличных: офицер запаса рассказал, как гражданское общество помогает фронту Для артиллеристов мотострелковой дивизии ЮВО, участвующих в спецоперации, были доставлены предметы, облегчающие суровый военный быт - от морозостойких «арктических» спальников до комплектов носков. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Офицер запаса ВС РФ, добровольно прибывший в зону специальной военной операции с гуманитарными целями, рассказал «Звезде», как неравнодушные граждане России помогают бойцам на передовой. «Я сам офицер запаса ВС РФ, занимаюсь бизнесом уже много лет. Мои друзья, коллеги, сослуживцы, небезразличные граждане, собрали эту гуманитарную помощь. Уже не первый раз, третий раз мы приезжаем. На самом деле у нас в стране очень много граждан небезразличных, которые переживают и реально думают о том, как могут помочь людям, которые находятся на передовой», - заявил "гуманитарщик". Он подчеркнул, что по-другому победить невозможно - победы без надежного и крепкого тыла не существует. Офицер запаса сообщил, что для артиллеристов мотострелковой дивизии ЮВО, участвующих в спецоперации, были доставлены предметы, облегчающие суровый военный быт, - от морозостойких «арктических» спальников до комплектов носков. Ранее публиковались кадры пусков ракет по ВСУ экипажами штурмовиков Су-25. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика