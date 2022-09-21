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Бой с диверсантами и залп по вертолетам ВСУ: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

01:35 21.09.2022
Проявляя личное мужество и героизм российские военнослужащие успешно выполняют задачи, поставленные в рамках спецоперации по защите Донбасса.
Бой с диверсантами и залп по вертолетам ВСУ: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Капитан Дмитрий Поламарчук  - командир зенитной ракетной батареи

Зенитная ракетная батарея под командованием капитана Дмитрия Поламарчука прикрывала наши войска от ударов с воздуха. В ходе наблюдения за небом офицер обнаружил воздушную цель. Опознав ее как вражескую, Дмитрий отдал приказ на уничтожение. Расчет ПЗРК, быстро и слаженно следуя четким указаниям командира, поразил вертолет противника.

© Минобороны России

Через несколько минут зенитчики обнаружили второй низколетящий вертолет. Когда тот оказался в зоне действия переносного зенитно-ракетного комплекса, расчет поразил цель. В результате быстрых и четких действий расчетов зенитно-ракетной батареи под руководством капитана Дмитрия Поламарчука, высадка вражеского десанта в тылу обороняющейся группировки была сорвана. Наши войска нанесли значительные потери националистам и переместились на новые оборонительные позиции.

Сержант Михаил Пронин  - водитель - мастер взвода обеспечения

Сержант Михаил Пронин выполнял задачу по доставке боеприпасов и снаряжения подразделениям, ведущим бой с превосходящими силами противника. Умело ведя свою машину под артиллерийским обстрелом, он довез боеприпасы до места выгрузки, помог перенести их на позиции, после чего отправился на пункт обеспечения за следующим грузом.

© Минобороны России

На обратном пути машина попала под огонь диверсионно-разведывательной группы националистов. Совершив резкий маневр, Михаил сумел выйти из-под огня. Выпрыгнув из машины, сержант начал отстреливаться, подавил пулеметную огневую точку, продолжил вести огонь по диверсантам. Неожиданно быстрое уничтожение пулеметчиков и меткий огонь заставили украинских диверсантов отступить.

Решительные действия сержанта Пронина сорвали выдвижение диверсионно-разведывательной группы ВСУ в тыл обороняющимся войскам. Наши подразделения нанесли наступающему противнику значительное огневое поражение и беспрепятственно переместились на заранее подготовленные рубежи обороны.

Младший сержант Александр Олейников - наводчик-оператор боевой машины

Младший сержант Александр Олейников в составе экипажа боевой машины выполнял задачу по огневой поддержке обороняющихся подразделений. Превосходящий по численности противник, при поддержке артиллерии, перешел в наступление. Экипаж боевой машины открыл огонь с замаскированной позиции. Прицельным огнем орудия Александр вывел из строя три боевые единицы техники противника, из спаренного пулемета уничтожил высадившийся из подбитых машин десант.

© Минобороны России

Понеся значительные потери, нанесенные метким огнем младшего сержанта Александра Олейникова, противник, несмотря на численное превосходство, вынужден был прекратить наступление. Это позволило нашим войскам перегруппироваться, беспрепятственно и без потерь занять заранее подготовленные рубежи обороны. 

Рядовой Радик Оразов  - водитель взвода обеспечения десантно-штурмового батальона

Колонна рядового Оразова осуществляла подвоз артиллерийских боеприпасов обороняющимся войскам. На пути следования в назначенный район колонна попала в засаду, устроенную диверсионно-разведывательной группой противника. Оперативно сориентировавшись в обстановке, Радик изготовился к бою. Завязалась перестрелка. Метким огнем из стрелкового оружия рядовой уничтожил пять военнослужащих ВСУ и вынудил отступить диверсионно-разведывательную группу противника.

© Минобороны России

В ходе стрелкового боя автомобиль рядового Оразова был поврежден. Радик быстро выявил причину неисправности и отремонтировал вверенную ему технику, после чего колонна продолжила движение в назначенный район. Благодаря личному мужеству и профессионализму рядового Оразова удалось не только избежать потерь среди личного состава колонны, но и своевременно осуществить подвоз боеприпасов обороняющимся подразделениям. Получив боеприпасы, артиллерийские подразделения нанесли массированный огневой удар по наступающим подразделениям противника и отбросили его на исходные рубежи.

Воспользовавшись прекращением огня, колонна рядового Оразова вместе с обороняющимися подразделениями отошли на заранее подготовленные рубежи, где продолжили выполнение боевых задач.

Материал подготовили Алексей Ролин и Николай Баранов

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