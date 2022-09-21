Бой с диверсантами и залп по вертолетам ВСУ: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
Проявляя личное мужество и героизм российские военнослужащие успешно выполняют задачи, поставленные в рамках спецоперации по защите Донбасса.
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Капитан Дмитрий Поламарчук - командир зенитной ракетной батареи
Зенитная ракетная батарея под командованием капитана Дмитрия Поламарчука прикрывала наши войска от ударов с воздуха. В ходе наблюдения за небом офицер обнаружил воздушную цель. Опознав ее как вражескую, Дмитрий отдал приказ на уничтожение. Расчет ПЗРК, быстро и слаженно следуя четким указаниям командира, поразил вертолет противника.