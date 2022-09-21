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Фигуранты дела о подрыве газопровода в Крыму осуждены на сроки от 13 до 17 лет

Андрей Аркадьев
10:50 21.09.2022
На суде была доказана их вина в совершении диверсии.
Фигуранты дела о подрыве газопровода в Крыму осуждены на сроки от 13 до 17 лет
© Фото: РИА Новости
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Суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о подрыве газопровода в селе Перевальное в Крыму, совершенном в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Подсудимые получили наказание в виде лишения свободы сроком от 13 до 17 лет в колонии строгого режима. Обвиняемые в диверсии - один из лидеров запрещенного в России за экстремизм крымско-татарского меджлиса Нариман Джелялов и братья Асан и Азиз Ахтемовы.

Сообщение о взрыве в селе Перевальное поступило в полицию 23 августа 2021 года. В начале сентября подозреваемых задержали. ФСБ опубликовало кадры, где они рассказали, от кого получали инструкции и как именно реализовали подрыв газопровода.

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