Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлен до 28 сентября

Полеты временно ограничены в аэропорты юга и центральной части страны.

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В России продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 28 сентября 2022 года 3.45 по московскому времени», - говорится в сообщении.

Уточняется, что временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Перевозку пассажиров рекомендовано осуществлять по альтернативным маршрутам: через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.