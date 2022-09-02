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Грохот лопастей, рычание и вихрь ракет: почему ВСУ боятся «Аллигаторов» ВС РФ

Виталий Никулин
Алиса Краузе
05:00 02.09.2022
Российские вертолеты Ка-52 не дают спуску противнику, мастерски справляясь с задачами в ходе СВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Оскал на носу «Аллигатора», оптика бортового оборонного комплекса «Витебск» сверкает, словно глаза хищника. Вертолеты Ка-52 и их пилоты готовятся к бою.

«Подходишь к вертолету, обязательно нужно спросить, как у него дела, как он ночевал, осмотреть внимательно. Погладил, почистил, "глазки"посмотрел», - указал военнослужащий Сергей.

Техники и днем и ночью заполняют пилоны на крыльях машин комплексом мощнейшего современного вооружения. ПТУРы «Вихрь», «Иглы», десятки НАРов: 20-30 минут, и машины выходят на новое задание.  

«Когда мы выходим на боевой путь, противник слышит грохот наших лопастей и наше рычание, и просто покидает позиции. Боится он Ка-52», - обозначил летчик Александр.

«Аллигаторы» армейской авиации группировки «Восток» сейчас действуют на Донецком направлении спецоперации. Вычищают оборонительные линии ВСУ под Угледаром, Павловкой. Тактика неизменна. Ходят парами: ведомый-ведущий. Получают данные разведки, вместе с авианаводчиками определяют цели, выходят на них, определяют тип боеприпаса, уничтожают.

«Раньше мы работали с меньших дистанций. Противник был, можно сказать, повсюду. ДРГ просачивались. А сейчас есть определенная линия фронта. Мы работаем с большей дальности, с большей безопасностью для экипажа. Позволяет, грубо говоря, не рисковать лишний раз», - отметил Александр.

Уверенность нашим летчикам добавляет мастерство, знание своего дела и понимание, что они работают на лучшей разведывательно-ударной винтокрылой машине в мире. Двойное управлений, броня общим весом под треть тонны, катапультируемые кресла и кабина, которая выдерживает прямое попадание бронебойных пуль калибром до 13 миллиметров - все это делает «Аллигатор» самым защищенным вертолетом на Земле.  

Соосные винты уже раскручиваются. Напоследок съемочная группа «Звезды» желает пилотам удачи, а они пользуются возможностью передать привет родным и близким.

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