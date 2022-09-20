Путин поздравил жителей Адыгеи, КЧР и КБР со 100-летием республик

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Российский президент Владимир Путин на торжественном концерте в Москве поздравил жителей Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии со столетием образования республик. Глава государства пожелал им здоровья и благополучия.

«Примите мои искренние и теплые поздравления с юбилеем, с столетием образования ваших республик. Это большая знаменательная дата и для вас и для всей страны, для всей России», - сказал Путин.

Он отметил, что вся Россия гордится Адыгеей, Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией. Владимир Путин выразил уверенность, что республики продолжат и дальше развиваться.

Напомним, сегодня президент провел совещание с руководителями предприятий ОПК. В ходе него он заявил, что российское оружие доказало эффективность во время спецоперации.